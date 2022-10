Corea del Sud- Canada: ministra Esteri Joly visita confine inter-coreano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joly ha intrapreso ieri un viaggio ufficiale in Corea del Sud e in Giappone, che la impegnerà fino al 15 ottobre. Lo riferisce un comunicato del suo ministero, aggiungendo che l’Indo-Pacifico sarà il tema centrale delle due visite. In Corea del Sud, la rappresentante di Ottawa farà tappa a Busan e Seul, per impegni volti a far avanzare il partenariato strategico bilaterale recentemente annunciato dal presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, e dal primo ministro canadese, Justin Trudeau. In Giappone, a Tokyo, discuterà con i suoi interlocutori di un piano d’azione per attuare le priorità della visione condivisa per un Indo-Pacifico libero e aperto. Con l’omologo, Yoshimasa Hayashi, parlerà anche della presidenza giapponese del G7, nel 2023, e dell’impatto dell’invasione russa dell’Ucraina. (segue) (Git)