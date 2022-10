Corea del Sud- Canada: ministra Esteri Joly visita confine inter-coreano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In quanto nazione del Pacifico, il Canada riconosce che la regione indo-pacifica è di fondamentale importanza per la prosperità, la salute e la sicurezza a lungo termine dei canadesi. Le decisioni prese nella regione avranno un impatto sui canadesi per generazioni ed è imperativo che il Canada sia al tavolo”, spiega il comunicato. Joly, pertanto, prosegue la nota, “metterà in evidenza i punti di forza e le competenze del Canada che possono essere sfruttati per migliorare la sicurezza regionale, promuovere la democrazia, integrare le catene di approvvigionamento, stimolare la crescita inclusiva e combattere il cambiamento climatico. Promuoverà anche la leadership del Canada nella produzione responsabile, inclusiva e sostenibile di minerali cruciali”. (Git)