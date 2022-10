Usa: Covid, per chirurgo generale Florida aumento decessi giovanili è legato ai vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il chirurgo generale dello Stato Usa della Florida, dottor Joseph Ladapo, ha imputato l'aumento dei decessi giovanili causati da arresti cardiaci negli Stati Uniti alla somministrazione dei vaccini a mRna contro il Covid-19. In un messaggio pubblicato tramite il profilo ufficiale del dipartimento della Salute della Florida, Ladapo rimanda ad una "analisi che ha riscontrato un aumento dell'84 per cento nell'incidenza relativa dei decessi per arresto cardiaco tra i maschi di età compresa tra 18 e 39 anni nei 28 giorni successivi alla somministrazione di vaccini a mRna". Come sottolineato dalla stampa Usa, il messaggio pubblicato venerdì scorso era stato inizialmente bollato come "fuorviante" e oscurato da Twitter, ma il social media è tornato sui suoi passi due giorni più tardi. "Politico" ricorda che Ladapo è noto per le sue posizioni contrarie alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 a bambini e giovani adulti, e per il sostegno a trattamenti farmacologici al centro di controversie, come quelli basati su idrossiclorochina e ivermectina. (Was)