Malesia: ipotesi elezioni, premier Ismail rivolgerà "messaggio televisivo speciale" al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, rivolgerà un messaggio televisivo" speciale" al Paese nel pomeriggio di oggi. Lo ha anticipato il capo del governo in persona tramite il proprio profilo Twitter, mentre in Malesia proseguono le indiscrezioni politiche e le fibrillazioni riguardo l'ipotesi di un ritorno anticipato alle urne. La scorsa settimana il primo ministro è parso deciso a resistere alle pressioni della sua maggioranza di governo per uno scioglimento anticipato del parlamento e l'organizzazione di elezioni anticipate. Giovedì scorso Ismail è stato ricevuto dal re Sultan Abdullah Ahmad Shah, ma l'incontro si è concluso senza indicazioni precise da parte del capo del governo. Anche il palazzo reale ha mantenuto il riserbo in merito al colloquio di 45 minuti, evitando di pubblicare comunicati ufficiali. (segue) (Fim)