Malesia: ipotesi elezioni, premier Ismail rivolgerà "messaggio televisivo speciale" al Paese (3)

- Nei giorni scorsi Ismail ha sottolineato come in passato nessun primo ministro abbia discusso dello scioglimento del parlamento con i propri partiti. “Se un premier ritiene che sia il momento giusto, lo fa e basta. Io considererò tutte le idee e i suggerimenti, che tuttavia non influenzeranno il potere del premier di proporre lo scioglimento del parlamento al re”, ha aggiunto il capo del governo. Il mandato quinquennale dell’attuale esecutivo dovrebbe scadere nel luglio del 2023 e le elezioni generali, secondo la legge, dovrebbero tenersi entro 60 giorni dallo scioglimento del parlamento. Alcuni membri del governo si sono espressi questi giorni contro l’organizzazione delle elezioni durante la stagione delle piogge e in un momento di forte inflazione. Di questo avviso sono i ministri della coalizione Perikatan Nasional (Pn), che fa parte della maggioranza assieme alla coalizione Barisan Nasional, così come il presidente del partito Islam Se-Malaysia (Pas) Abdul Hadi Awang. A spingere per le elezioni anticipate è invece il presidente dell’Umno, Ahmad Zahid Hamid, sul cui capo pendono 47 incriminazioni per reati come corruzione e riciclaggio di denaro. (Fim)