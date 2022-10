Repubblica Dominicana: presidente Abinader, sì a intervento ad Haiti ma solo diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Dominicana concorda con la necessità di un intervento della comunità internazionale nella confinante Haiti, ma solo a livello diplomatico. Lo ha detto il presidente dominicano, Luis Abinader, a seguito della proposta avanzata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per arginare la violenza e il degrado dilaganti in quel Paese. "Spero che la comunità internazionale e noi si possa agire nelle nostre possibilità, ovviamente non dispiegando mai una forza che vada a pacificare il Paese, ma sì da punto di vista diplomatico", ha detto Abinader in conferenza stampa. Il presidente ha comunque ritenuto un "grande passo in avanti" il fatto che "la comunità internazionale sia veramente preoccupata per la situazione" ad Haiti, alle prese anche col rischio di una epidemia di colera. "Per un anno abbiamo portato avanti azioni diplomatiche, da settembre dello scorso anno, nel mio discorso alle Nazioni Unite, quando ho detto che l'unico modo di portare la pace ad Haiti era con una forza internazionale che aiutasse la polizia locale", ha ricordato Abinader. (segue) (Mec)