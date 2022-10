Repubblica Dominicana: presidente Abinader, sì a intervento ad Haiti ma solo diplomatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, il presidente dominicano ha fatto sapere che il governo è pronto a chiudere la frontiera, la lunga linea di confine che divide in due l'isola Hispaniola su cui si sta peraltro costruendo un muro fortificato. "Così come non intendiamo reagire usando la risposta militare, p molto pericoloso per la sicurezza nazionale ricevere gente in asilo. È una cosa che non permetterò in nessun modo, è molto pericoloso", ha aggiunto. Poche ore prima il presidente aveva annunciato "la più grande commessa militare della storia nazionale" che comprende sei elicotteri, una decina di aerei per la vigilanza della frontiera e mezzi blindati. Acquisti accompagnati da una modernizzazione del sistema di controllo aereo e da un piano di incentivi economici ai militari, per aumentare la presenza sulla linea di confine. (segue) (Mec)