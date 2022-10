Repubblica Dominicana: presidente Abinader, sì a intervento ad Haiti ma solo diplomatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Dominicana ha avviato a febbraio la costruzione di un muro di 160 chilometri alla frontiera con Haiti, presidio pensato per fermare l'immigrazione irregolare e il contrabbando di merci. L'infrastruttura coprirà oltre la metà dei 392 chilometri di confine e sarà dotata di strumenti "intelligenti" come un "controllo biometrico avanzato per il registro di persone nei passaggi regolari". L'opera, ha detto il capo dello Stato, servirà entrambi i Paesi, dal momento che "permetterà di controllare in modo molto più efficiente il commercio bilaterale. "La costruzione di questa barriera intelligente servirà per proteggere la nostra nazione, custodire gli interessi del Paese, rispettare la dignità, la nostra libertà e difendere la nostra sovranità", ha scritto Abinader in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il muro, alto 3,9 metri, viene costruito in cemento armato con una anima di metallo. Lungo il perimetro verranno erette 170 torrette di controllo e aperte 71 porte di transito. (Mec)