Business news: Brasile, governo invia primo protocollo d'ingresso all'Ocse

- Il governo del Brasile ha inviato il primo protocollo d'ingresso all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), gruppo che riunisce 38 paesi tra più ricchi del mondo. Il documento è composto da 1.100 pagine e per la redazione sono state coinvolte più di 48 istituzioni e quasi 1.000 tecnici scelti dal governo. L'annuncio è stato fatto nel corso di un evento presso il palazzo presidenziale del Planalto dai ministri della Casa Civile, Ciro Nogueira, dell'Economia, Paulo Guedes, degli Esteri, Carlos França, e dal sottosegretario alla presidenza, Luiz Eduardo Ramos. L'ingresso all'Ocse è stata una delle promesse del presidente Jair Bolsonaro dopo l'elezione nel 2019 e ha guadagnato forza nel corso del suo primo mandato. Al momento il Paese ha aderito a 108 dei 230 strumenti indicati dall'Ocse come condizione per l'ingresso. Il documento inviato dal Brasile sarà valutato da 26 comitati in diverse aree tematiche tra cui l'ambiente, salute e gestione fiscale. I gruppi tematici valuteranno le politiche e la legislazione attuate. (Res)