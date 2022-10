Business news: Colombia, la riforma fiscale di Petro supera il primo passaggio in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica bicamerale del parlamento della Colombia ha approvato in prima lettura l'ambiziosa riforma fiscale presentata dal governo del presidente Gustavo Petro, con la quale si mira a un gettito annuo di circa 4,5 miliardi di euro. "Andare verso un modello di sviluppo sostenibile e realizzare un sistema fiscale equo, dove chi ha di più è chi paga di più, sono gli obiettivi della riforma che presentiamo. Ringrazio la Commissione per l'approvazione in prima lettura", ha scritto il presidente su Twitter. Il ministro delle Finanze, José Antonio Ocampo, ha sottolineato da parte sua che si tratta di "un grande passo avanti in termini di equità". Nel corso del dibattito, durato più di nove ore, i parlamentari hanno approvato quasi senza modifiche il testo. (Res)