Ucraina: ex comandante Nato Clark, Ponte di Kerch subirà altri attacchi

- L'attentato sferrato dall'Ucraina contro il Ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, è stato "molto significativo sul piano psicologico", e non c'è dubbio che Kiev sferrerà ulteriori attacchi contro quell'infrastruttura. Lo ha dichiarato l'ex comandante supremo della Nato Wesley Clark, intervistato dall'emittente televisiva "Cnn". "Penso che psicologicamente e politicamente sia stato molto significativo", ha dichiarato l'ex comandante, aggiungendo che è invece troppo presto per stabilire l'effettiva importanza militare dell'attacco, che sembra aver disabilitato il traffico ferroviario e automobilistico lungo il ponte solamente per alcune ore. "L'impatto è stato perlomeno marginale, ma certamente non un colpo significativo a quanto la Russia sta facendo in Ucraina. Non ancora, ma senza dubbio (il ponte) sarà soggetto a continui sforzi da parte degli ucraini", ha aggiunto Clark. (Was)