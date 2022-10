Usa: il dollaro forte frena la ripresa del settore manifatturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progressivo rafforzamento del dollaro, conseguenza diretta delle drastiche politiche di irrigidimento monetario della Federal Reserve, sta minando la ripresa del settore manifatturiero negli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", che riporta l'allarme di economisti e dirigenti aziendali. La forza del dollaro rende più competitive le importazioni straniere, mentre i beni prodotti negli Usa sono più costosi per la clientela internazionale; per i produttori Usa che operano stabilimenti in altri Paesi, le vendite in valuta estera hanno un minor valore a causa dei tassi di cambio sfavorevoli legati all'apprezzamento del dollaro. Secondo gli economisti consultati dal quotidiano, le ricadute di queste dinamiche inizieranno ad emergere alla fine di questo mese, quando le aziende Usa del settore manifatturiero riporteranno i loro risultati trimestrali. Rbc Capital Markets prevede ad esempio un calo delle vendite denominate in dollari del 5,1 per cento per il conglomerato 3M Co., del 3,4 per cento per il colosso dei sistemi di condizionamento Carrier Global Corp. e del 2 per cento per General Electric Co. Il quotidiano sottolinea che le dinamiche in atto rischiano di archiviare le considerazioni economiche che hanno alimentato l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi negli Usa durante la pandemia, in risposta ai danni alle catene di fornitura e all'aumento dei prezzi dei trasporti di merci internazionali. (Was)