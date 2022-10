Giappone: consenso al premier Kishida cala ulteriormente al 35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è calato ulteriormente attestandosi al 35 per cento, il livello più basso da quando si è insediato, un anno fa. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio dell’agenzia di stampa “Kyodo”, pubblicato oggi. A settembre era già stato registrato un calo significativo, al 40,2 per cento, dal 54,1 di agosto. L’indagine è stata effettuata negli ultimi due giorni su un campione selezionato casualmente. Sono state intervistate 487 persone. A pesare sul risultato, a pochi giorni dalla cerimonia di Stato organizzata il 27 settembre in memoria dell’ex premier Shinzo Abe, assassinato a luglio, è soprattutto la questione dei rapporti tra il Partito liberaldemocratico (Ldp) e la Chiesa dell’Unificazione (l’uomo che ha sparato ad Abe attribuiva alla Chiesa la rovina finanziaria di sua madre e nutriva rancore verso l’ex premier per i presunti legami con quell’organizzazione). (Git)