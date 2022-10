India: importazioni di petrolio dalla Russia quintuplicate dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha quintuplicato le importazioni di petrolio greggio dalla Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina, lo scorso febbraio, aiutando il Cremlino a bilanciare le ricadute delle sanzioni imposte da Stati Uniti, Unione europea e Giappone e ad acquisire fondi necessari a finanziare le operazioni militari. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta i dati del think tank finlandese Center for Research on Energy and Clear Air. Nel periodo luglio-settembre, le esportazioni energetiche russe verso l'India sono aumentate di un fattore di 5,7, o 40 milioni di euro, rispetto al trimestre precedente. A luglio la Russia è stata il secondo maggior fornitore di petrolio greggio dell'India al mondo, mentre alla fine dello scorso anno era soltanto decima. (segue) (Git)