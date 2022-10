India: importazioni di petrolio dalla Russia quintuplicate dall'inizio dell'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto finlandese riferisce anche un ulteriore aumento delle importazioni energetiche cinesi dalla Russia: più 17 per cento nel periodo luglio-agosto rispetto al periodo febbraio-marzo, e in particolare un aumento del 16 per cento delle importazioni di petrolio e del 53 per cento di carbone. Complessivamente, le esportazioni di petrolio greggio, gas naturale e carbone della Russia sono calate del 18 per cento su base trimestrale tra luglio e agosto; il gas naturale esportato tramite gasdotti, in particolare, è crollato del 56 per cento, seguito da un calo del 34 per cento delle esportazioni di prodotti petroliferi e del 29 per cento di carbone; le esportazioni di petrolio greggio sono invece aumentate del 19 per cento. Come ricorda il quotidiano "Nikkei", petrolio e gas generano circa il 40 per cento delle entrate dello Stato russo; per effetto delle sanzioni occidentali, le esportazioni energetiche della Russia verso l'Unione europea sono calate del 35 per cento, quelle verso il Regno Unito del 90 per cento e quelle verso il Giappone di circa il 70 per cento. (Git)