Usa: rapper Kanye West sospeso da Twitter per un messaggio antisemita

- Il famoso rapper statunitense Kanye West, al centro di polemiche sin dal 2016 per il suo sostegno pubblico all'ex presidente Donald Trump e per una serie di controverse esternazioni pubbliche, è stato sospeso da Twitter con l'accusa di aver "violato le linee guida" del social media, dopo aver pubblicato un messaggio dall'apparente connotazione antisemita. "Stanotte sono piuttosto assonnato, ma domattina intende scatenare un 'death con 3' contro gli ebrei", ha scritto il rapper, riferendosi a un termine militare che indica minacce alla sicurezza nazionale. "La cosa divertente è che non posso essere davvero antisemita, perché i neri in realtà sono giudei", ha aggiunto West, non nuovo ad accuse secondo cui la politica e il mondo dello spettacolo e dei media statunitensi sarebbero oggetto di influenze da parte della lobby ebraica. Il messaggio di West ha suscitato una reazione sdegnata da parte dei media statunitensi, che già avevano polemizzato per la recente apparizione dell'artista alla Settimana della moda di Parigi con una maglia con su scritto "le vite dei bianchi contano": una risposta polemica allo slogan "Black Lives Matter", che i detrattori del rapper afroamericano hanno però additato come una esternazione di suprematismo bianco. (Was)