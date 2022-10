Thailandia: strage asilo nido, premier Prayuth ordina offensiva antidroga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha decretato l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in segno di lutto nazionale per la strage avvenuta giovedì scorso in un asilo nido del Paese. Re Maha Vajiralongkorn e il primo ministro Prayuth Chan-ocha si sono recati venerdì nella provincia di Nong Bua Lamphu, teatro della tragedia, per incontrare i parenti delle 38 vittime della strage, commessa da un ex agente di polizia. Le autorità hanno riferito che 22 delle vittime sono bambini di età compresa tra due e cinque anni, quasi tutti accoltellati. L'ex agente di polizia 34enne, che era stato licenziato dopo essere stato sorpreso in possesso di pillole di metanfetamina, era comparso in tribunale proprio giovedì per una udienza del processo per possesso di droga a suo carico; dopo l'udienza, si era recato all'asilo frequentato dal figlio, dove ha compiuto la strage. Infine, è tornato a casa, dove ha ucciso la moglie e il figlio prima di suicidarsi, come riferito dal vice capo della polizia nazionale, generale Torsak Sukwimol. (Fim)