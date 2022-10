Corea del Nord: rapporto Onu, Pyongyang conduce preparativi finali per test nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord sta conducendo i preparativi finali in vista del suo settimo test nucleare, ultimando gli scavi sotterranei presso il sito di Punggye-ri e collaudando dispositivi d'innesco. E' quanto afferma un rapporto di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli esperti "hanno osservato che a marzo 2022 il Paese ha ripreso gli scavi all'ingresso del Tunnel n.3 (...) del sito per i test nucleari di Punggye-ri e ha ricostruito gli edifici di supporto smantellati a maggio 2018", afferma il rapporto. La Corea del Nord avrebbe aumentato inoltre la sua capacità di produzione di materiale fissile presso il sito nucleare di Yongbyon. (segue) (Was)