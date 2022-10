© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio.ROMA CAPITALE- L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di Rome Art Week, settimana dell'arte contemporanea. Sala della Protomotoca – Campidoglio. (ore 11)- L'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato partecipa alla tappa del Viaggio del Persano, viaggio a cavallo attraverso i servizi e le comunità terapeutiche e socio educative di 7 regioni italiane per promuovere le tematiche e la tutela della salute mentale. Via dei Fori Imperiali angolo via San Pietro in Carcere. (ore 12) (segue) (Rer)