Business news: Messico, analisti Banca centrale, Pil 2022 al 2'01 per cento e inflazione all'8,48

- Il Messico chiuderà il 2022 con una crescita del prodotto interno lordo del 2,01 per cento e un'inflazione pari all'8,48 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato consultati dalla Banca centrale (Banxico) nel rapporto mensile pubblicato questa mattina. Le stime sulla crescita dell'economia crescono rispetto all'1,93 per cento pronosticato ad agosto (nel rapporto pubblicato a settembre), mentre calano quelle per il 2023: dall'1,31 per cento del mese scorso all'1,15 odierno. Aumentano invece le valutazioni sulla corsa dei prezzi, tanto per l'anno in corso (dall'8,15, all'8.48), quanto per il 2023, dal 4,62 al 4,81 per cento. (Res)