Business news: Colombia, inflazione al 11,44 per cento su anno a settembre

- La Colombia ha registrato a settembre un’inflazione su anno dell’11,44 per cento e dello 0,93 per cento su mese. Lo rende noto il Dipartimento amministrativo nazionale di statistica (Dane). Da gennaio a settembre l’inflazione è stata del 10,08 per cento. Secondo uno studio di Bnp Paribas la Colombia chiuderà il 2022 con un’inflazione all’11,8 per cento. L'inflazione, si legge, si attesterà al 7 per cento alla fine del 2023. (Res)