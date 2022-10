Business news: Venezuela, inflazione all’11,5 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Venezuela è arrivato all’11,5 per cento a settembre e mantiene una tendenza al rialzo. Lo rende noto l’Osservatorio venezuelano delle Finanze (Ovf). Secondo l’istituto indipendente il tasso su anno si è attestato al 157 per cento e al 111,8 per cento dall’inizio dell’anno. Il paniere alimentare ha visto un aumento del 23,05 per cento rispetto allo stesso mese del 2021, attestandosi a 375 dollari. Il salario minimo in vigore nel Paese può coprire solo il 4 per cento di questo valore, secondo l’Ovf. (Res)