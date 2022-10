Business news: Perù, Banca centrale porta tasso di riferimento al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca centrale del Perù (Bcrp) ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, fino al 7 per cento. E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea che "il tasso di inflazione su dodici mesi è passato dall'8,4 per cento ad agosto all'8,53 per cento a settembre", un livello "ancora al di sopra della fascia obiettivo". A sostenere il livello di inflazione, afferma il Bcrp, sono stati "i significativi aumenti dei prezzi internazionali delle forniture alimentari e dei combustibili". L'istituzione di politica monetaria osserva anche che l'inflazione core è aumentata dal 5,39 per cento ad agosto al 5,51 per cento a settembre, livello anche in questo caso al di sopra della fascia obiettivo posta dal Bcrp. (Res)