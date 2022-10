Ucraina: Scholz e Biden, minacce di Putin su armi nucleari irresponsabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scholz e Biden hanno poi bollato come “irresponsabili” le minacce di Mosca di impiegare le armi nucleari, evidenziando che “per la Russia vi sarebbero conseguenze straordinariamente gravi” se utilizzasse tali armamenti. Intanto, “il rifiuto della Russia di soddisfare le richieste per la fine delle ostilità” in Ucraina sta portando il Paese verso “un crescente isolamento internazionale”. Sia Scholz sia Biden hanno nuovamente esortato Putin a cessare le operazioni militari nell'ex repubblica sovietica, ritirando “completamente” le forze russe dal “tutto” il suo territorio. Germania e Usa continueranno “senza sosta” ad appoggiare l'Ucraina nella sua “lotta contro l'aggressione russa e per ripristinare la sua sovranità e integrità tradizionale”. Allo stesso tempo, Germania e Stati Uniti manterranno la pressione delle sanzioni sulla Russia. Scholz e Biden hanno condannato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, che collegano Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Per il cancelliere e il presidente degli Usa, “interruzioni mirate delle infrastrutture critiche sono inaccettabili e comportano risposte unanimi”. (Geb)