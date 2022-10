Business news: Cile, Boric difende aumento tasse previsto da legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha difeso l'aumento della pressione fiscale previsto dalla nuova legge di bilancio sostenendo che si tratta di un progetto che mira a "garantire diritti universali". "Non dimentichiamoci che in Cile solo tre anni fa c'è stata un'esplosione sociale che era espressione di un malessere, e le ragioni profonde di quel malessere sono tuttora presenti", ha affermato Boric in un'intervista rilasciata a "El Pais". "Dobbiamo mirare a costruire una società più coesa e questo richiede uno Stato in grado di garantire diritti universali", ha aggiunto il presidente sottolineando che si tratta di "una costruzione che si fa in modo progressivo". "Sappiamo che i cambiamenti e le trasformazioni affinché si sostengano nel tempo non possono dipendere dal governo di turno e devono sostenersi sulle istituzioni", ha quindi aggiunto Boric. (Res)