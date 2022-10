Russia: Bastrjkin, esplosivo usato in attacco a Ponte di Crimea partito dalla Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosivo utilizzato per l'attacco terroristico avvenuto ieri sul Ponte di Crimea proviene dalla Bulgaria. Ad affermarlo il direttore del Comitato investigativo russo, Aleksander Bastrjkin, durante l'incontro con il presidente russo, Vladimir Putin, incentrato sull'esplosione avvenuta ieri sull'infrastruttura che unisce le due sponde dello Stretto di Kerch. Gli investigatori e gli agenti del Servizio di sicurezza federale (Fsb) sono stati in grado di identificare i sospetti coinvolti nell'attacco terroristico al ponte di Crimea, ha affermato Bastrjkin. "Abbiamo già stabilito il percorso del camion che ha causato l'esplosione. E' partito dalla Bulgaria, poi ha fatto tappa in Georgia, Armenia, Ossezia del Nord e Krasnodar. Con l'aiuto degli ufficiali operativi dell'Fsb, siamo riusciti a identificare dei sospettati tra coloro che potrebbero aver perpetrato l'attacco terroristico", ha aggiunto il direttore del Comitato investigativo russo. (Rum)