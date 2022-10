Austria: proiezioni, van der Bellen confermato presidente con il 56,1 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente austriaco in carica, Alexander van der Bellen, è stato rieletto alle elezioni avvenute oggi con il 56,1 per cento dei voti. E' quanto emerge dalle proiezioni dell'istituto Sora, secondo cui van der Bellen, forte di un ampio sostegno politico, è riuscito a ottenere una vittoria ampiamente anticipata dai sondaggi. "Ora è il momento di guardare avanti e dedicarsi al lavoro duro", ha commentato Van der Bellen in un videomessaggio pubblicato su Facebook. I risultati ufficiali del voto dovrebbero essere resi noti nella giornata di domani, ma sembra difficile che possano contraddire l'esito mostrato dalle proiezioni.(Geb)