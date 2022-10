Business news: America Latina e Caraibi, Onu, crescita rallenterà all'1,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’America Latina e dei Caraibi registrerà una crescita dell’1,1 per cento nel 2023, in calo rispetto alla crescita del 2,6 per cento prevista quest’anno. È la previsione contenuta nel rapporto annuale della Conferenza Onu sul commercio e lo sviluppo (Unctad). I paesi a reddito medio in America Latina, così come i paesi a basso reddito in Africa, registreranno alcuni dei rallentamenti più marcati quest’anno, recita lo studio. I flussi netti di capitali verso i paesi in via di sviluppo, prosegue, sono diventati negativi a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie dall'ultimo trimestre del 2021. Attualmente, 46 paesi in via di sviluppo sono gravemente esposti a molteplici shock economici e altri 48 gravemente esposti, aumentando la minaccia di una crisi del debito globale, avverte l'agenzia delle Nazioni Unite. (Res)