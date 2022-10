Business news: Colombia, Banca mondiale stima crescita del 2,1 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia registrerà una crescita del 7,1 per cento nel 2022 e del 2,1 per cento nel 2023. Lo riferisca la Banca Mondiale nel rapporto "Nuovi approcci per colmare il divario fiscale". La regione dell'America latina e Caraibi, si legge, dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita dell'economia pari al 3 per cento su anno, un incremento superiore a quello stimato in primavera (+2,3 per cento), legato soprattutto all'aumento dei prezzi delle materie prime. L'organismo multilaterale ritiene che l'economia regionale sia tornata ai livelli pre pandemici, ma con un "certo senso di normalità" che va preservato con opportune politiche economiche. "Fattori chiave" per sostenete una crescita inclusiva dell'area sono investimenti in infrastrutture e spesa per programmi sociali. Per la Bm "la forte incertezza globale a seguito della guerra in Ucraina, i tassi di interesse più elevati nei paesi sviluppati e le persistenti pressioni inflazionistiche avranno un impatto sulle economie della regione". Nel 2013 e 2014 sono previsti, rispettivamente, tassi di crescita all'1,6 e al 2,3 per cento, valori "simili ai livelli poco brillanti del decennio del 2010 e insufficienti per realizzare significativi progressi nella riduzione della povertà. L'inflazione, sebbene per la maggior parte dei paesi sia ai livelli dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), richiederà sforzi continui per ridurla ai livelli target precedenti", recita la nota. (Res)