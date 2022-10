Business news: Cile, Banca mondiale prevede recessione dello 0,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile registrerà una recessione dello 0,5 per cento nel 2023, dopo una crescita dell’1,8 per cento 2022. Lo riferisca la Banca Mondiale nel rapporto "Nuovi approcci per colmare il divario fiscale". Il dato conferma la previsione della Banca centrale, che prevede uno scenario di recessione nel 2023, a fronte dell'aumento dell’inflazione. Secondo l’informativa dell'istituto finanziario, pubblicata a inizio settembre, l’inflazione tornerà a valori vicini all’obiettivo del 3 per cento solo a inizio 2024. In questo scenario, recita il rapporto, il Pil avrà una variazione annua compresa tra 1,75 e 2,25 per cento quest'anno, tra -1,5 e -0,5 per cento nel 2023 e tra 2,25 e 3,25 per cento nel 2024. (Res)