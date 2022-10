Business news: Americhe, ad agosto Messico primo partner commerciale degli Usa, secondo il Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur se con un margine molto esiguo, il Messico è tornato ad agosto ad essere il primo partner commerciale degli Stati Uniti, primato che non toccava da febbraio. Lo riporta l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America (U.S. Census Bureau) segnalando che nell'ottavo mese dell'anno, il commercio bilaterale è stato pari a 70,3 miliardi di dollari (40,3 miliardi di valore delle merci esportate agli Usa e 30 miliardi di importazioni). Appena sotto, 70 miliardi, il valore degli scambi tra Usa e Canada, segnale che nel mese di agosto gli imprenditori hanno sfruttato a pieno le potenzialità del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Ottawa ha importato prodotti e servizi per 31,2 miliardi ed esportato per 38,8 miliardi di dollari. (Res)