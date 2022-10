Serbia: Vucic all'Onu, "nessuno ascolta nessuno" all'Assemblea generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continueremo a sostenere il rispetto coerente del principio dell'inviolabilità dei confini, il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli altri Stati membri delle Nazioni Unite. Nonostante la nostra posizione, molti in questa sala hanno ancora problemi con il rispetto per l'integrità territoriale della Serbia. Vi chiedete perché? Perché loro possiedono il potere e noi siamo piccoli e deboli ai loro occhi. Tuttavia, come avete potuto sentire, abbiamo ancora la forza di dire la verità in questo luogo", ha affermato Vucic in riferimento all'indipendenza del Kosovo dalla Serbia nel 2008 e al suo riconoscimento da parte di tanti Stati membri delle Nazioni Unite, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Turchia. (Seb)