Serbia-Iran: presidente Vucic incontra omologo Raisi, focus su questioni regionali e Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto dei colloqui con l'omologo iraniano, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di New York. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Vucic ha ribadito al presidente iraniano Raisi la sua gratitudine per la posizione "coerente, ferma e di principio" dell'Iran sul non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo, "nonostante le numerose pressioni", cosa che la Serbia "apprezza particolarmente". Raisi dal canto suo ha affermato che la Repubblica islamica dell'Iran "continuerà ad aderire ai principi del rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità di tutti i Paesi in conformità con i principi del diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite". Vucic ha inoltre incontrato la sottosegretaria agli Affari politici del dipartimento di Stato Usa, Victoria Nuland. Nel corso dell'incontro, Vucic ha espresso il suo ringraziamento personale per l'impegno "serio, razionale e aperto e per la comprensione della situazione nei Balcani occidentali" della sottosegretaria statunitense. "Come sempre, è stato un incontro estremamente aperto e significativo. Abbiamo discusso le più importanti questioni geopolitiche globali e regionali, ma anche ulteriori opportunità per rafforzare il dialogo di partenariato con gli Usa, sia in senso economico che nel contesto di un'ampia cooperazione bilaterale", ha scritto il capo dello Stato serbo su Instagram.(Seb)