Argentina: attesa per domani nomina nuova ministra Donne, possibili altre sostituzioni

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, annuncerà domani alcuni cambiamenti nella squadra ministeriale, a seguito delle dimissioni di Elizabeth Gomez Alcorta da ministra per le Donne, il genere e la diversità. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Telam” sulla base di fonti governative. L’ormai ex ministra si è dimessa dopo aver criticato lo sgombero di un terreno occupato dalla comunità Lof Lafken Winkul Mapu a Villa Mascardi, nella provincia di Rio Negro, effettuato martedì dalle forze federali, su ordine di un tribunale. Lo sgombero è stato difeso, invece, dal ministro della Sicurezza, Anibal Fernandez. Anche il presidente, commentando l’accaduto, ha sottolineato che tutto si è svolto in conformità con la legge. Fernandez ha accettato le dimissioni di Gomez Alcorta, presentate venerdì, ringraziandola per il lavoro svolto. Tuttavia, secondo quanto riferito, oltre alla sua sostituzione sta valutando anche altre modifiche.(Abu)