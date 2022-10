Germania: Hofreiter (Verdi), sabotaggio ferrovie potrebbe essere avvertimento del Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sabotaggio che ha colpito le ferrovie nel nord della Germania potrebbe essere un colpo d'avvertimento del Cremlino, per il sostegno che il Paese fornisce all'Ucraina impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto affermato da Anton Hofreiter, deputato dei Verdi al Bundestag dove presiede la commissione per gli Affari dell'Ue. Intervistato dal quotidiano “Berliner Morgenpost”, l'esponente degli ecologisti ha osservato che, al momento, si possono soltanto tracciare delle ipotesi sugli autori del sabotaggio, che ha fermato il traffico dei treni in Germania del nord per circa tre ore. Hofreiter ha poi ricordato che, “in passato, gruppi di estrema sinistra” hanno attaccato la rete ferroviaria tedesca, ma “hanno sempre lasciato una lettera di rivendicazione o si sono vantati” della loro azione. “Questa volta, non è così”, ha quindi evidenziato il deputato dei Verdi. Inoltre, nel caso del sabotaggio dell'8 ottobre, “gli autori sapevano molto bene ciò che stavano facendo” e devono aver avuto “una conoscenza molto precisa del sistema radio” delle Ferrovie tedesche (Db). Pertanto, ha sottolineato Hofreiter, “sorge la domanda se abbiamo a che fare con un sabotaggio da parte di potenze straniere”. Tuttavia, si dovrà attendere l'esito delle indagini per sapere quale Stato potrebbe aver agito. A ogni modo, come notato dal presidente della commissione Affari dell'Ue del Bundestag, l'attacco contro la rete ferroviaria tedesca è avvenuto poco dopo le esplosioni dolose che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream 1 e 2, tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. In questo caso, “le tracce portano al Cremlino”. Secondo Hofreiter, quindi, “non possiamo escludere che la Russia sia dietro anche all'attacco contro le ferrovie”. L'esponente dei Verdi ha, infine, affermato che i sabotaggi dei Nord Stream e della rete ferroviaria tedesca sono “forse entrambi colpi di avvertimento” della Russia alla Germania per il sostegno che fornisce all'Ucraina. (Geb)