Business news: Argentina, governo annuncia misure per favorire economia della conoscenza

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato un regime speciale che permetterà alle aziende del settore dell'Economia della conoscenza di accedere al mercato dei cambi altrimenti soggetto a forti restrizioni. La misura, secondo quanto hanno anticipato fonti del governo alla stampa, verrà introdotta via decreto ed è analoga a quelle già introdotte a favore dei settori dell'energia e dell'industria automobilistica. Consentirà alle aziende di conservare una percentuale delle divise ottenute dalle esportazioni e dagli investimenti destinati a beni capitali. L'obiettivo è quello di liberare progressivamente i settori con maggior potenziale per le esportazioni dalle restrizioni imposte dal governo per proteggere le riserve della Banca centrale nell'attuale contesto di forte volatilità dei mercati. (Res)