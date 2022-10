Speciale difesa: Croazia, governo approva continuazione a partecipazione dell'esercito a missioni Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Zagabria ha deciso che i membri dell'esercito croato continueranno la loro partecipazione alla missione Nato di mantenimento della pace in Kosovo (Kfor) e in altri Paesi, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Hina". La Croazia partecipa alla missione Kfor dal 2009 in cui finora sono stati coinvolti 1.358 membri dell'esercito. "Nel 2023 e nel 2024, si propone la partecipazione di un massimo di 60 membri e di due elicotteri dell'aviazione croata all'operazione di sostegno alla pace in Kosovo", ha affermato il ministro della Difesa Mario Banozic. Il ministro ha sottolineato che la Croazia, in quanto "membro responsabile della comunità internazionale, attribuisce importanza alla partecipazione alle operazioni e alle missioni all'estero", e che "contribuisce attivamente alla costruzione della pace e della sicurezza internazionale". Secondo "Hina", la decisione di inviare dei soldati in missioni di pace nel mondo deve essere ora confermata dal Parlamento croato. (Sebffff)