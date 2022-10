Serbia: Vucic, nessuna risposta a domanda su quale sia differenza tra noi e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia finora non ha sentito una risposta razionale alla domanda su quale sia la differenza tra la sua sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel suo intervento ieri al dibattito generale della 77ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riportano le agenzie di stampa del Paese. "La Serbia sostiene l'integrità territoriale di tutti i membri delle Nazioni Unite, compresa l'Ucraina e si è comportata in modo responsabile e serio al riguardo", ha affermato Vucic, aggiungendo che finora non ha sentito "una risposta razionale alla domanda su quale sia la differenza tra la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e della Serbia, la quale è stata gravemente violata", ha sottolineato. "La Serbia non ha messo piede sul territorio di qualcun altro, né ha minacciato l'integrità territoriale di alcun Paese", ha detto il presidente serbo. Vucic ha poi dichiarato che Belgrado "pazientemente e con molta buona volontà continuerà a cercare un compromesso con Pristina" nei negoziati sotto l'egida dell'Unione europea. "Il compromesso è l'unico modo per raggiungere una pace duratura. Abbiamo già esaurito tutte le altre opzioni e non stiamo pensando di tornare sui sentieri della guerra e dello spargimento di sangue", ha affermato il capo dello Stato serbo. (segue) (Seb)