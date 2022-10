Serbia: presidente Vucic, possibile riconoscimento Kosovo da parte di un Paese Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo Paese dell'Unione europea potrebbe riconoscere l'indipendenza del Kosovo nel prossimo futuro. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic. "Per alcuni Paesi sono sicuro che non riconosceranno il Kosovo come uno Stato sovrano, ma per uno ho ora dei dubbi", ha rivelato Vucic. "Non voglio però esprimere sospetti pubblici, perché finché non cambieranno idea rimangono nostri grandi amici", ha aggiunto il presidente serbo, sottolineando che i cinque Paesi dell'Ue che ancora non riconoscono il Kosovo (Grecia, Spagna, Slovacchia, Romania e Cipro) "saranno sottoposti nel periodo a venire a enormi pressioni". Secondo fonti degli ambienti diplomatici raccolte dal quotidiano "Danas", sarebbe la Grecia il Paese più vicino a riconoscere l'indipendenza del Kosovo. "Finora la Grecia non ha riconosciuto il Kosovo a causa di interessi interni e delle dinamiche regionali delle relazioni, ma il principale problema balcanico che aveva la Grecia, la disputa con la Macedonia del Nord, è stato risolto. Non hanno altri ostacoli per la questione dell'indipendenza tranne Cipro", riporta "Danas".(Seb)