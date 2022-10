Austria: elezioni presidenziali, Van der Bellen si avvia alla vittoria con spoglio al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente austriaco uscente, Alexander Van der Bellen, si è assicurato un secondo mandato alla guida del Paese dell'Europa centrale. Con oltre il 90 per cento dei voti scrutinati, Van der Bellen si è aggiudicato il 56,2 per cento delle preferenze, in base alle proiezioni dell'agenzia Sora. Nettamente staccato lo sfidante arrivato secondo, l'esponente del Partito della libertà (Fdo) Walter Rosenkranz, che ha già ammesso la sconfitta all'emittente "Orf", complimentandosi con Van der Bellen per la rielezione. (Geb)