Usa-Germania: colloquio Biden-Scholz su forniture energetiche, Ucraina e Balcani occidentali

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi un colloquio telefonico col cancelliere della Germania, Olaf Scholz, col quale ha discusso dei recenti sviluppi nei mercati globali dell’energia e dell’importanza di garantire forniture energetiche sostenibili e convenienti. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. I due leader, si legge, hanno ribadito la condanna della Russia per le sue “azioni brutali” e per il tentativo di annettere territori ucraini e l’impegno comune a fornire all’Ucraina assistenza economica e di sicurezza. Inoltre, hanno parlato degli sforzi per promuovere la stabilità e la prosperità nei Balcani occidentali.(Was)