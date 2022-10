Ue: Vestager a "Financial Times", Usa rivedano disposizioni discriminatorie su tecnologie verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea intende chiedere agli Stati Uniti di rivedere le disposizioni considerate "discriminatorie" in materia di transizione verde, contenute nella legge sulla riduzione dell'inflazione approvata ad agosto. Lo ha spiegato la commissaria Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, al "Financial Times". Secondo il quotidiano, crescerebbe l'allarme tra i funzionari di Bruxelles sul fatto che la nuova normativa Usa potrebbe spingere le aziende europee a spostare la produzione oltreoceano. Vestager ha affermato che l'Ue vuole utilizzare una riunione del Consiglio transatlantico per il commercio e la tecnologia (Ttc) a dicembre come strumento per affrontare la controversia in corso, con la speranza di ottenere risultati più rapidi rispetto a un'azione legale attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio. "In linea di principio, non dovresti metterti contro gli amici", ha detto Vestager a proposito delle disposizioni della legge Usa sulla riduzione dell'inflazione che offrono incentivi sostanziali per rafforzare la produzione nazionale di auto elettriche e altre tecnologie verdi. Per la commissaria si tratta di un "sussidio sbilanciato". Le politiche potrebbero discriminare i veicoli elettrici prodotti al di fuori degli Stati Uniti, il che equivale a una violazione delle regole dell'Omc. La legge include crediti d'imposta per i veicoli elettrici realizzati in Nord America, nonché disposizioni che mirano a rafforzare la catena di approvvigionamento delle batterie negli Stati Uniti e il suo settore delle energie rinnovabili. La commissaria danese ha suggerito che sarebbe nell'interesse di entrambe le parti evitare una corsa ai sussidi. "Potrebbero ottenere un accordo migliore se i sussidi fossero effettuati in un modo che non sia discriminatorio nei confronti dell'Ue", ha aggiunto Vestager. (Rel)