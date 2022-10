Innovazione: Maker Faire Rome chiude con successo, 45 mila presenze nelle tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- "Raggiungere con un crescente successo il traguardo dei dieci anni - afferma il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – è motivo di orgoglio e di soddisfazione. La manifestazione è ormai un punto di riferimento consolidato, a livello europeo, per il mondo dell’innovazione nel suo coinvolgere maker, imprese, università, scuole, enti di ricerca e istituzioni. Ringrazio tutti i numerosi partner, pubblici e privati, che continuano a sostenerci senza esitazione. Senza di loro non avremmo mai potuto raggiungere questo importante risultato". (Com)