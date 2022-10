Ucraina: Scholz e Biden, minacce di Putin su armi nucleari irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilitazione parziale ordinata dal presidente russo, Vladimir Putin, è “un grave errore”, mentre le sue minacce di impiegare le armi nucleari sono “irresponsabili”. È quanto concordato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conversazione telefonica di circa un'ora. Come comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebesttreit, la conversazione si è concentrata sui “prossimi appuntamenti dei formati G7 e G20, in cui si discuterà anche dell'invasione russa dell'Ucraina e della gestione dei suoi sviluppi”. Per Scholz e Biden, le annessioni da parte della Russia dei territori ucraini di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. costituiscono “una massiccia violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Tali iniziative di Mosca devono essere valutate come “il tentativo di annettere con la violenza un territorio straniero” e “non verranno mai accettate”. Il capo del governo tedesco e il presidente degli Usa hanno condannato “questa ulteriore escalation” nella guerra in Ucraina e hanno concordato che la mobilitazione parziale della Russia è stata un grave errore”. Questa decisione del titolare del Cremlino “mostra ancora una volta il prezzo amaro che i russi devono pagare per gli errori di calcolo di Putin”. (segue) (Geb)