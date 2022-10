Germania: direttore Ufficio sicurezza informatica Schoenbohm verso destituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio federale per la sicurezza informatica, Arne Schoenbohm, sarebbe prossimo al licenziamento. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” ha appreso da fonti del governo federale, secondo cui la ministra dell'Interno Nancy Faeser deciderà della sorte del funzionario nei prossimi giorni. Intanto, sarebbe da rinviare la presentazione del rapporto del Bsi in programma per il 13 ottobre alla presenza di Schoenbohm. Il direttore del Bsi è stato criticato per possibili contatti con l'intelligence russa essendo tra ai fondatori dell'associazione Consiglio di sicurezza cibernetica della Germania. Questa organizzazione è oggetto di polemiche perché tra i suoi membri figura Protelion, azienda per la sicurezza informatica di Berlino. Fino a marzo scorso, la società era denominata Infotecs. Come riferisce “Handelsblatt”, si tratta di una filiale della O.A.O. Infotecs, attiva nello stesso settore e fondata da “un ex dipendente del Kgb”. Al ministero dell'Interno tedesco sarebbe diffuso da tempo disappunto per i rapporti tra Schoenbohm e il Consiglio di sicurezza cibernetica di Germania. Una recente vista del direttore del Bsi alla sede dell'associazione sarebbe stata “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Nel 2019, il presidente del Consiglio per la sicurezza cibernetica di Germania, Hans-Wilhelm Duenn, ha ammesso i contatti dell'associazione con i servizi segreti russi durante un'intervista rilasciata al settimanale “Die Zeit”. Secondo alcune indiscrezioni, a Schoenbohm è stato suggerito più volte di lasciare il Consiglio di sicurezza cibernetica della Germania. Tuttavia, all'inizio di settembre scorso, il direttore del Bsi si è recato presso la sede dell'organizzazione in occasione dei festeggiamenti per il decimo anniversario della sua fondazione. (Geb)