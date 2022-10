Business news: Argentina, governo introduce regime speciale per aumentare export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Sergio Massa, ha annunciato un nuovo regime speciale per le aziende tecnologiche dell'economia della conoscenza, che dovrebbe permettere al settore di aumentare del 30 per cento le esportazioni, arrivando a 10 miliardi di dollari all'anno. Il regime, ha spiegato il ministro, consente alle aziende di aggirare le attuali restrizioni all'accesso di divise e disporre liberamente del 20 per cento degli investimenti superiori a tre milioni di dollari su progetti diretti all'esportazione. Oltre a questo le imprese del settore potranno disporre anche di divise per un valore equivalente al 30 per cento dell'aumento delle esportazioni su anno. Secondo il ministro Massa "questi dollari che usciranno dalle casse della Banca centrale aiuteranno le aziende a sopperire alla domanda di talento e generare impieghi qualificati". (Res)