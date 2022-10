Città metropolitana Roma: tour Stati generali aree protette arriva a Mentana e Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il viaggio itinerante per gli Stati generali delle Aree protette della città metropolitana di Roma ha fatto tappa nei comuni di Mentana e Tivoli. Un cammino di promozione dei territori incontaminati gestiti dall'Ente metropolitano che ricorda anche l'anniversario dei 25 anni della nascita delle oasi naturali. "Abbiamo voluto coinvolgere i Comuni che lambiscono le Oasi naturali, partner imprescindibili delle nostre politiche ambientali - dichiara Rocco Ferraro, consigliere delegato all'ambiente della Città metropolitana di Roma -. Con l'aiuto dei nostri uffici, dei volontari e delle associazioni vogliamo aprire alla conoscenza di questi luoghi incontaminati. Rendere fruibili questi territori significa aumentare presenze turistiche nel territorio. Sulle linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri, ho voluto legare l'unicità di Roma Capitale con il suo territorio provinciale affinché i romani conoscessero sempre di più l'ambiente che lo circonda. Continueremo la collaborazione con la Polizia locale metropolitana per controlli sempre più serrati e l'intesa con i colleghi Consiglieri delegati, in particolare con Manuela Chioccia per la viabilità, in modo da collegare meglio Rona con l'hinterland che lo circonda. Ogni Riserva Naturate rappresenta un unicum e in questi 'Stati Generali', che considero l'inizio di un lavoro per le politiche attive dell'ambiente, faremo del tutto per promuovere un percorso di attività, come ad esempio 'lab escape' testato a Torre Flavia che ha promosso quella riserva a livello internazionale", conclude Ferraro.(Com)