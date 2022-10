Iran-Iraq: Guardiani rivoluzione iraniana annunciano fine dell’operazione in Kurdistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Guardiani della rivoluzione iraniana hanno affermato di aver colpito con attacchi di artiglieria e droni le postazioni curde situate al confine tra il Kurdistan iracheno e la provincia iraniana dell'Azerbaigian occidentale, nonostante le condanne del governo iracheno, che ha anche convocato l’ambasciatore dell’Iran a Baghdad per esprimere le sue rimostranze a Teheran. In tale quadro, ieri, nel corso di una sessione parlamentare volta a discutere degli attacchi iraniani in Iraq, il presidente del parlamento, Mohammed al Halbousi, ha incaricato le commissioni parlamentari per la sicurezza, la difesa e le relazioni estere di indagare su tutti i bombardamenti lanciati sul territorio iracheno, in coordinamento con il governo federale e il governo regionale del Kurdistan. Inoltre, Halbousi ha affermato che l'Iraq proporrà all'Unione interparlamentare di discutere di un punto di emergenza in cui si chiederà sostegno internazionale per preservare la sovranità irachena e porre fine ad attacchi e ingerenze straniere negli affari interni del Paese. (Res)