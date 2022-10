Regno Unito: "The Independent", spaccatura nel governo su aumento ingressi lavoratori esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street sta tentando di incrementare il numero di visti per l’immigrazione nel Regno Unito, al fine di stimolare la crescita economica, mettendo in secondo piano le politiche della ministra dell’Interno Suella Braverman. Lo riferisce il quotidiano britannico “The Independent”, secondo cui tale dinamica potrebbe aprire una spaccatura all’interno del governo di Liz Truss. I rappresentanti delle aziende britanniche che spingono per un maggior numero di lavoratori stranieri, al fine di colmare l'enorme carenza di manodopera, sono stati esortati a ignorare il ministero dell'Interno e fare pressioni su altri dipartimenti, al fine di ottenere un rilassamento delle normative in materia di immigrazione, scrive il quotidiano. Due fonti hanno detto al “The Independent” che gli è stato chiesto di presentare le loro istanze al ministro agli Affari economici Jacob Rees-Mogg, o al ministro per le Relazioni intergovernative Nadhim Zahawi. Una figura aziendale di alto livello ha dichiarato: “Ci è stato detto di non rivolgerci al ministero dell'Interno ma di esporre il nostro caso a Rees-Mogg. È straordinario. Sembra che Downing Street stia già cercando di aggirare una ministra dell’Interno che è stata nominato solo un mese fa". (Rel)