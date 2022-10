Regno Unito-Ruanda: Alta corte britannica riprende udienze su accordo ricollocamento migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte del Regno Unito riprenderà la prossima settimana l’esame di legittimità dell’accordo che il governo britannico ha stipulato con quello del Ruanda per il ricollocamento dei migranti. Lo annuncia Asylum Aid, organizzazione a sostegno dei richiedenti asili che ha promosso l’azione legale, precisando che sono in programma udienze il 13 e il 14 ottobre. La Corte ha tenuto all’inizio di settembre il precedente ciclo di udienze, durante il quale sono state ascoltate le argomentazioni di altre organizzazioni non governative, Care4Calais e Detention Action, del sindacato Public and Commercial Services Union (Pcs), di dieci individui e di funzionari dei ministeri dell’Interno e degli Esteri. L’accordo tra Londra e Kigali risale ad aprile. Per predisporre le strutture di accoglienza il Paese africano dovrebbe ricevere un finanziamento di 120 milioni di sterline. Il primo volo per trasportare i migranti espulsi era stato programmato a giugno, ma è stato cancellato dopo un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu).(Rel)